Дубль Л.Мессі допоміг "Барселоні" обіграти "Валенсію"

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У матчі 28-го туру іспанської Прімери "Барселона" приймала на "Камп Ноу" "Валенсію". Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:2, повідомляє УНН з посиланням на сайт "синьо-гранатових".

Каталонцям, що поступилися в минулому турі "Депортіво", допомогло вилучення Ельякіма Мангаля в кінцівці першого тайму, котрий встиг за своє перебування на полі відкрити рахунок. За фол на Луїсі Суаресі також був призначений пенальті, який реалізував Ліонель Мессі.

На велику перерву команди пішли за результату 2:2, адже Мунір Ель Хаддаді забив гол в компенсований арбітром час. Забити м'ячі Л.Мессі та Андре Гомеша в другій 45-хвилинці принесли три очки "Барселоні".

Примітно, що Л.Мессі оформив дубль і довів кількість голів в чемпіонаті до 25.

Зауважимо, що "Барселона" (63 очки) розмістилася на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись двома балами лідеру "Реалу", але у мадридської команди матч в запасі. "Валенсія" (30) розташувалася на 14-му рядку.

Як повідомляв УНН, уболівальник "Реала" створив петицію щодо перегравання матчу "Барселона" – "ПСЖ".

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