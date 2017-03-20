Дубль Л.Месси помог "Барселоне" обыграть "Валенсию"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119956 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179024 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130665 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125178 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117582 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106524 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107554 просмотра

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Дубль Л.Месси помог "Барселоне" обыграть "Валенсию"

Дубль Л.Месси помог "Барселоне" обыграть "Валенсию"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В матче 28-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала на "Камп Ноу" "Валенсию". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт "сине-гранатовых".

Каталонцам, которые уступили в прошлом туре "Депортиво", помогло удаление Эльякима Мангаля в концовке первого тайма, который успел за время своего пребывания на поле открыть счет. За фол на Луисе Суаресе также был назначен пенальти, который реализовал Лионель Месси.

На большой перерыв команды ушли с результатом 2:2, ведь Мунир Эль Хаддад забил гол в компенсированное арбитром время. Забитые мячи Л.Месси и Андре Гомеша во второй 45-минутке принесли три очка "Барселоне".

Примечательно, что Л.Месси оформил дубль и довел количество голов в чемпионате до 25.

Заметим, что "Барселона" (63 очка) разместилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая два балла лидеру "Реалу", но у мадридской команды матч в запасе. "Валенсия" (30) расположилась на 14-й строчке.

Как сообщал УНН, болельщик "Реала" создал петицию о переигровке матча "Барселона" - "ПСЖ".

Украинские Национальные Новости

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