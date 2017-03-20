Дубль Л.Месси помог "Барселоне" обыграть "Валенсию"

Каталонцам, которые уступили в прошлом туре "Депортиво", помогло удаление Эльякима Мангаля в концовке первого тайма, который успел за время своего пребывания на поле открыть счет. За фол на Луисе Суаресе также был назначен пенальти, который реализовал Лионель Месси.

На большой перерыв команды ушли с результатом 2:2, ведь Мунир Эль Хаддад забил гол в компенсированное арбитром время. Забитые мячи Л.Месси и Андре Гомеша во второй 45-минутке принесли три очка "Барселоне".

Примечательно, что Л.Месси оформил дубль и довел количество голов в чемпионате до 25.

Заметим, что "Барселона" (63 очка) разместилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая два балла лидеру "Реалу", но у мадридской команды матч в запасе. "Валенсия" (30) расположилась на 14-й строчке.

Как сообщал УНН, болельщик "Реала" создал петицию о переигровке матча "Барселона" - "ПСЖ".