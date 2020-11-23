Дубль Ібрагімовича приніс “Мілану” перемогу над “Наполі”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Неаполі на стадіоні “Сан-Паоло” завершився матч 8-го туру Серії А в якому “Наполі” на своєму полі поступився “Мілану” з рахунком 1:3, передає УНН з посиланням на сайт Серії А.
Героєм поєдинку вже не в перший раз у сезоні у складі “Мілану” став 39-річний швед Златан Ібрагімович. У першому випадку на 20-й хвилині форвард зіграв на випередження і з доволі дальньої дистанції забив головою.
У другій половині швед замкнув коліном навіс Анте Ребіча. Також за переможців забив Хьоуге. У складі неаполітанців відзначився Дріс Мертенс.
“Мілан” набрав 20 очок і знову вийшов на перше місце в турнірній таблиці Серії А. Міланці випереджають “Сассуоло” на два очки. “Наполі” (14) займає шосте місце.
Також відзначимо виграш “Роми” над “Пармою” 3:0 та звитягу “Інтеру” в грі з “Торіно” — 4:2.