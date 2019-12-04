Дубль екснападника "Динамо" вивів "Антверпен" у чвертьфінал Кубку Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У зустрічі 1/8 фіналу Кубку Бельгії з футболу зустрівся ФК "Антверпен" із чинним чемпіоном країни "Генком", передає кореспондент УНН.
При рахунку 1:1 у другому таймі колишній футболіст київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані вивів свій колектив вперед, але основний час завершився внічию – 2:2.
У додаткові екстра-тайми суперники також не змогли виявити сильнішого. В цей проміжок часу Мбокані оформив дубль (3:3). В серії пенальті конголезець також став героєм, забивши переможний 11-метровий удар. Таким чином 3:3, а в серії післяматчевих пенальті 4:3 на користь "Антверпена", який пробився до 1/4 фіналу Кубку Бельгії.
Примітно, що Мбокані є лідером бомбардирської гонки чемпіонату Бельгії – 13 голів проти 9 у двох найближчих конкурентів, одним з яких є Роман Яремчук.