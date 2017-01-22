Дубль Е.Кавані допоміг "ПСЖ" перемогти "Нант"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У поєдинку 21 туру французького елітного чемпіонату Ліга 1 чинний чемпіон "Парі Сен-Жермен" в гостях зустрічався із середняком змагань "Нантом", повідомляє УНН з посиланням на сайт "ПСЖ".
У четвертому січневому матчі бомбардир парижан Едінсон Кавані забив свої перші голи в 2017 році. Уругваєць здійснив результативні удари на 21 і 65 хвилинах, спочатку реалізувавши контратаку, а потім відзначився зі штрафного та приніс підопічним Унай Емері позитивний результат 2:0.
Відзначимо, що "ПСЖ" (45 пунктів) скоротив до одного очка відставання від лідера Ліги 1 "Ніцци", яка раніше зіграла внічию з "Бастією" - 1:1.
Додамо, що Е.Кавані з 20 голами лідирує в гонці бомбардирів Ліги 1.
Як повідомляв УНН, “ПСЖ” представив півзахисника збірної Німеччини Ю.Дракслера.