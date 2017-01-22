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Дубль Э.Кавани помог "ПСЖ" победить "Нант"

Дубль Э.Кавани помог "ПСЖ" победить "Нант"

Киев • УНН

 • 7450 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В поединке 21 тура французского элитного чемпионата Лига 1 действующий чемпион "Пари Сен-Жермен" в гостях встречался с середняком соревнований "Нантом", сообщает УНН со ссылкой на сайт "ПСЖ".

В четвертом январском матче бомбардир парижан Эдинсон Кавани забил свои первые голы в 2017 году. Уругваец провел результативные удары на 21 и 65 минутах, сначала реализовав контратаку, а затем отличился со штрафного и принес подопечным Унай Эмери положительный результат 2:0.

Отметим, что "ПСЖ" (45 пунктов) сократил до одного очка отставание от лидера Лиги 1 "Ниццы", которая ранее сыграла вничью с "Бастией" - 1:1.

Добавим, что Э.Кавани с 20 голами лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1.

Как сообщал УНН, "ПСЖ" представил полузащитника сборной Германии Ю.Дракслера.

Украинские Национальные Новости

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