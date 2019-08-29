Дубінський розповів хто стане Генеральним прокурором та головою СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Депутат “Слуги народу” Олександр Дубінський розповів хто стане Генеральним прокурором Україн, головою СБУ та прем’єрміністром України. Про це він заявив журналістам, передає УНН.
“(Заступник керівника Офісу Президента України Руслан —ред.) Рябошапка буде Генеральним прокурор, (Іван —ред.) Баканов — голова СБУ. Прем’єрміністр — (Олексій —ред.) Гончарук”, — розповів Дубінський.
Також, він розповів, хто з міністрів залишиться на посаді.
“Ніхто, окрім Авакова”, — сказав Дубінський відповідаючи на питання хто залишиться на посаді міністрів.
За його словами, на посаді міністра охорони здоров’я буде інша людина, не Уляна Супрун.
“Я вважаю її доволі професійним міністром (Маркарову —ред.)”, — сказав Дубінський відповідаючи на питання чи залишиться на посаді міністра фінансів України.
Нагадаємо, Разумков заявив, що “Слуга народу” має право коаліції.