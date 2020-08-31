Дубінський анонсував серйозні зміни в оточенні Зеленського після місцевих виборів

"Я говорю зараз про результати місцевих виборів. Тому що результати будуть новим рахунком на табло з яким нам доведеться жити. Результати ці будуть, я вважаю, вести до дуже серйозних кадрових змін. Як в оточенні самого Президента, так і в Кабінеті міністрів, так і, очевидно, і в парламентському керівництві, керівництві парламенту. Чому - тому що якщо ну ось, наприклад, мене б моє оточення постійно годувало казками про те, що все, 73%, або 50, або 60, або ось у нас все саме класне, найвище, а в підсумку б виявилося не зовсім так, або зовсім не так, за підсумками виборів, я б брав максимально жорсткі кадрові рішення", - сказав Олександр Дубінський.

За його словами, до виборів залишилося 55 днів і через 55 днів ми побачимо нову форму управління державою та Офісом Президента.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що монобільшість партії "Слуга народу" у Верховній Раді продовжує існувати, незважаючи на чутки.