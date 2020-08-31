Дубинский анонсировал серьезные изменения в окружении Зеленского после местных выборов

“Я говорю сейчас о результатах местных выборов. Потому что результаты будут новым счетом на табло с которым нам придется жить. Результаты эти будут, я считаю, вести к очень серьезным кадровым изменениям. Как в окружении самого Президента, так и в Кабинете Министров, так и, очевидно, и в парламентском руководстве, руководстве парламента. Почему - потому что если ну вот, например, меня бы мое окружение постоянно кормило сказками о том, что все, 73%, или 50, или 60, или вот у нас все самое классное, самое высокое, а в итоге бы оказалось не совсем так, или совсем не так, по итогам выборов, я бы принимал максимально жесткие кадровые решения”, - сказал Александр Дубинский.

По его словам, до выборов осталось 55 дней и через 55 дней мы увидим новую форму управления государством и Офисом Президента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что монобольшинство партии "Слуга народа" в Верховной Раде продолжает существовать, несмотря на слухи.