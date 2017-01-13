ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса сталася у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем "Жигулі" у Хмельницькому, за попередніми даними, внаслідок ДТП семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста Хмельницький.
ДТП сталася на вулиці Кам'янецька. Зіткнулися автомобіль ВАЗ і пасажирський мікроавтобус-маршрутка номер 41.
На місце події приїхали сім карет "швидкої".
За інформацією патрульних, травми різного ступеня важкості отримало 7 людей.