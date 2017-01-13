ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Жигули" в Хмельницком, по предварительным данным, в результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщилив патрульной полиции города Хмельницкий.
ДТП произошло на улице Каменецкая. Столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус-маршрутка номер 41.
На место происшествия приехали семь карет "скорой".
По информации патрульных, травмы различной степени тяжести получили 7 человек.