ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Жигули" в Хмельницком, по предварительным данным, в результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщилив патрульной полиции города Хмельницкий.