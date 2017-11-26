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ДТП з постраждалими сталася на Закарпатті

ДТП з постраждалими сталася на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні у селі Драгово Хустського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждало три особи, одна з яких опинилася у реанімації. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Так, у чергову частину Хустського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про потерпілих від ДТП.

Слідчо-оперативна група встановила, що біля школи в селі Драгово водій “ВАЗ-2107” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з “Mercedes-Benz”.

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“Внаслідок зіткнення 32-річний водій „ВАЗ“ отримав травму голови та поміщений в реанімаційне відділення, два його пасажири віком 31 та 32 роки знаходяться під амбулаторним лікуванням. Водій „Mercedes-Benz“ травм не отримала”, — йдеться у повідомленні поліції.

Співробітники Хустського відділу поліції встановлюють всі обставини автопригоди. У діях обох водіїв вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, 26 листопада на столичному проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими.

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