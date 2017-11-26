ДТП с пострадавшими произошло на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня в селе Драгово Хустского района произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, один из которых оказалась в реанимации. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Так, в дежурную часть Хустского отдела полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о пострадавших в ДТП.
Следственно-оперативная группа установила, что у школы в селе Драгово водитель “ВАЗ-2107” не справился с управлением и допустил столкновение с “Mercedes-Benz”.
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“В результате столкновения 32-летний водитель „ВАЗ“ получил травму головы и помещен в реанимационное отделение, два его пассажира в возрасте 31 и 32 года находятся под амбулаторным лечением. Водитель „Mercedes-Benz“ травм не получила”, — говорится в сообщении полиции.
Сотрудники Хустского отдела полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. В действиях обоих водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, 26 ноября на столичном проспекте Победы произошло ДТП с пострадавшими.
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