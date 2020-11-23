ДТП з мікроавтобусом у Словаччині: одна українка загинула, ще двоє - госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася зранку у понеділок, 23 листопада, у Словаччині, загинула одна українська громадянка. Ще двоє наших громадян отримали травми та були госпіталізовані. Про це УНН повідомили в пресслужбі МЗС України.
“За інформацією посольства України в Словаччині, зазначена ДТП сталася сьогодні на трасі R1 поблизу села Тековське Немце Нітрянського краю за участю мікроавтобусу Mercedes Sprinter з українською реєстрацією. Внаслідок ДТП загинула 1 громадянка України, 2 громадян України отримали травми та були госпіталізовані до лікарні міста Нітра”, — зазначили в міністерстві.
За інформацією дипломатів, наразі у Словаччині тривають слідчі дії щодо розслідування причин аварії.
“Справа перебуває на контролі посольства України в Словаччині”, — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше сьогодні в пресслужбі словацької поліції повідомили про смертельну ДТП з мікроавтобусом Mercedes Sprinter з українською реєстрацією.