ДТП з маршруткою в Одеській області: водію цистерни оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Водію цистерни, який спричинив в Одеській області ДТП, у якій загинуло 9 людей, оголошено про підозру. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
Водію автопоїзду з напівпричепом-цистерною оголошено про підозру через спричинення ДТП, де загинуло 9 людей.
Також, прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу водію цистерни до Київського районного суду Одеси.
"Наразі чекаємо поки суд призначить точну дату засідання. Можливо сьогодні або на завтра", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, за фактом ДТП в Одеській області, у якій загинули 9 людей, відкрили кримінальне провадження. А водія фури, за участі якої сталася аварія, затримали.
Як повідомлялося раніше, у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки попередньо загинули дев’ятеро людей.