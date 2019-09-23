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ДТП з маршруткою в Одеській області: водію цистерни оголошено про підозру

ДТП з маршруткою в Одеській області: водію цистерни оголошено про підозру

Київ • УНН

 • 12858 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Водію цистерни, який спричинив в Одеській області ДТП, у якій загинуло 9 людей, оголошено про підозру. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

Водію автопоїзду з напівпричепом-цистерною оголошено про підозру через спричинення ДТП, де загинуло 9 людей.
Також, прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу водію цистерни до Київського районного суду Одеси.

"Наразі чекаємо поки суд призначить точну дату засідання. Можливо сьогодні або на завтра", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, за фактом ДТП в Одеській області, у якій загинули 9 людей, відкрили кримінальне провадження. А водія фури, за участі якої сталася аварія, затримали.

Як повідомлялося раніше, у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки попередньо загинули дев’ятеро людей.

Українські Національні Новини

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