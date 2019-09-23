ДТП с маршруткой в Одесской области: водителю цистерны объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Водителю цистерны, который вызвал в Одесской области ДТП, в котором погибли 9 человек, объявлено о подозрении. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Водителю автопоезда с полуприцепом-цистерной объявлено о подозрении из-за совершения ДТП, где погибло 9 человек.
Также, прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения водителю цистерны в Киевский районный суд Одессы.
"Сейчас ждем пока суд назначит точную дату заседания. Возможно сегодня или на завтра", - сказали в пресс-службе.
Напомним, по факту ДТП в Одесской области, в котороом погибли 9 человек, открыли уголовное производство. А водителя фуры, с участием которой произошла авария, задержали.
Как сообщалось ранее, в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика предварительно погибли девять человек.