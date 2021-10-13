ДТП з автобусом у Непалі: кількість жертв зросла до 32

Деталі

Аварія сталася у вівторок, 12 жовтня, в непальському районі Мугу.

Автобус із 45 пасажирами прямував із Непалгунджі у Гамдадхі. За попередніми даними, у транспортного засобу відмовили гальма, унаслідок чого він з’їхав із дороги і скотився схилом.

На місці загинуло 24 людини, четверо померли дорогою в лікарню. Згодом у медичному закладі загинуло ще четверо осіб.

13 людей дістали травми, деякі з них перебувають у критичному стані. Зазначають, що більшість жертв були трудовими мігрантами та студентами, які поверталися додому.

Доповнення

Раніше повідомляли про 28 загиблих.