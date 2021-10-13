ДТП з автобусом у Непалі: кількість жертв зросла до 32
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Непалі внаслідок аварії за участю пасажирського автобуса загинуло щонайменше 32 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Kathmandu Post.
Деталі
Аварія сталася у вівторок, 12 жовтня, в непальському районі Мугу.
Автобус із 45 пасажирами прямував із Непалгунджі у Гамдадхі. За попередніми даними, у транспортного засобу відмовили гальма, унаслідок чого він з’їхав із дороги і скотився схилом.
На місці загинуло 24 людини, четверо померли дорогою в лікарню. Згодом у медичному закладі загинуло ще четверо осіб.
13 людей дістали травми, деякі з них перебувають у критичному стані. Зазначають, що більшість жертв були трудовими мігрантами та студентами, які поверталися додому.
Доповнення
Раніше повідомляли про 28 загиблих.