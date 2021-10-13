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ДТП с автобусом в Непале: число жертв возросло до 32

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В Непале в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Kathmandu Post.

Детали

Авария произошла во вторник, 12 октября, в непальском районе Мугу.

Автобус с 45 пассажирами направлялся из Непалгунджи в Гамдадхи. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза, в результате чего он съехал с дороги и скатился по склону.

На месте погибли 24 человека, четверо скончались по дороге в больницу. Позже в медицинском учреждении погибли еще четыре человека.

13 человек получили травмы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Отмечают, что большинство жертв были трудовыми мигрантами и студентами, которые возвращались домой.

Дополнение

Ранее сообщали о 28 погибших.

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