ДТП с автобусом в Непале: число жертв возросло до 32
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Непале в результате аварии с участием пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Kathmandu Post.
Детали
Авария произошла во вторник, 12 октября, в непальском районе Мугу.
Автобус с 45 пассажирами направлялся из Непалгунджи в Гамдадхи. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза, в результате чего он съехал с дороги и скатился по склону.
На месте погибли 24 человека, четверо скончались по дороге в больницу. Позже в медицинском учреждении погибли еще четыре человека.
13 человек получили травмы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Отмечают, что большинство жертв были трудовыми мигрантами и студентами, которые возвращались домой.
Дополнение
Ранее сообщали о 28 погибших.