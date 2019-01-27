ДТП в Перу: 14 людей загинуло, ще 35 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 14 людей загинули, ще 35 отримали поранення в результаті лобового зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в провінції Арекіпа на півдні Перу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
Аварія сталася ввечері, близько 20:15. Пасажирський автобус при обгоні виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся лоб в лоб з вантажівкою. Після зіткнення обидва автомобілі впали в ущелину завглибшки 80 метрів.
Поки невідомо число людей, які перебували в двох транспортних засобах.
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Як повідомляв УНН, у Перу пасажирський автобус компанії Sol Peru впав в річку, загинули щонайменше 10 осіб.