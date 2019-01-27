ДТП в Перу: 14 людей загинуло, ще 35 поранені

КИЇВ. 27 січня. УНН. 14 людей загинули, ще 35 отримали поранення в результаті лобового зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в провінції Арекіпа на півдні Перу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.