ДТП у Житомирській області: обрання запобіжного заходу підозрюваному перенесли
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Судове засідання Корольовского райсуду Житомира щодо обрання запобіжного заходу водію вантажівки, за участі якої сталася ДТП з двома загиблими у Житомирській області, перенесли на завтра, 18 серпня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, засідання призначили на 14:30. Слухання перенесли у зв'язку з тим, що слідчий при врученні підозри не забезпечив обвинуваченому переклад клопотання з усіма додатками.
Нагадаємо, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла. Водій фури з місця події втік. Однак наступного дня іноземець сам звернувся до Броварського відділу поліції та заявив, що причетний до автокатастрофи. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.