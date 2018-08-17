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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11712 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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ДТП у Житомирській області: обрання запобіжного заходу підозрюваному перенесли

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Судове засідання Корольовского райсуду Житомира щодо обрання запобіжного заходу водію вантажівки, за участі якої сталася ДТП з двома загиблими у Житомирській області, перенесли на завтра, 18 серпня. Про це повідомляє кореспондент УНН.

ДТП у Житомирській області: обрання запобіжного заходу підозрюваному перенесли

Так, засідання призначили на 14:30. Слухання перенесли у зв'язку з тим, що слідчий при врученні підозри не забезпечив обвинуваченому переклад клопотання з усіма додатками.

Нагадаємо, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла. Водій фури з місця події втік. Однак наступного дня іноземець сам звернувся до Броварського відділу поліції та заявив, що причетний до автокатастрофи. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.


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