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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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ДТП в Житомирской области: избрание меры пресечения подозреваемому перенесли

Киев • УНН

 • 11186 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 августа. УНН. Судебное заседание Корольовского райсуда Житомира об избрании меры пресечения водителю грузовика, с участием которого произошло ДТП с двумя погибшими в Житомирской области, перенесли на завтра, 18 августа. Об этом сообщает корреспондент УНН.

ДТП в Житомирской области: избрание меры пресечения подозреваемому перенесли

Так, заседание назначили на 14:30. Слушание перенесли в связи с тем, что следователь при вручении подозрения не обеспечил обвиняемому перевод ходатайства со всеми приложениями.

Напомним, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел. Водитель фуры с места происшествия скрылся. Однако на следующий день иностранец сам обратился в Броварской отдел полиции и заявил, что причастен к автокатастрофе. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.


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