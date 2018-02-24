ДТП у Вінниці: через серцевий напад водій іномарки врізався у дерево

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятницю близько 17:00 у Вінниці на вулиці Пирогова автомобіль Ford Mondeo виїхав за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з деревом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що 54-річний місцевий житель на автомобілі Ford Mondeo рухався вулицею Пирогова у напрямку Сабарівського шосе.

“За попередніми даними, чоловік помер внаслідок серцевого нападу в автомобілі, після чого некерована автівка виїхала за межі дороги та зіткнулася з деревом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого")”, – йдеться у повідомленні.

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Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза. Триває розслідування.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю в Бердянському районі Запорізької області на 468 км траси Одеса – Новоазовськ сталася смертельна ДТП.

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