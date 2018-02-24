ДТП в Виннице: из-за сердечного приступа водитель иномарки врезался в дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В пятницу около 17:00 в Виннице по улице Пирогова автомобиль Ford Mondeo выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с деревом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
Правоохранители установили, что 54-летний местный житель на автомобиле Ford Mondeo двигался по улице Пирогова в направлении Сабаровского шоссе.
“По предварительным данным, мужчина скончался в результате сердечного приступа в автомобиле, после чего неуправляемая машина выехала за пределы дороги и столкнулась с деревом.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего")”, – говорится в сообщении.
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Окончательно причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается расследование.
Как сообщал УНН, в пятницу в Бердянском районе Запорожской области на 468 км трассы Одесса - Новоазовск произошло смертельное ДТП.