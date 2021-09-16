ДТП у Польщі: у МЗС підтвердили загибель двох громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Польщі, у результаті ДТП, що сталось 15 вересня, загинули двоє українців. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.
Цитата
“15 вересня поблизу Нємглови Лодзького воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригоди за участі громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм”, — повідомили в МЗС.
Деталі
Відомо, що посольство України в Польщі взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, підтримує зв’язок із рідними. Розпочалася підготовка репатріації тіл загиблих.
Нагадаємо
В Австрії за участю сім’ї з України сталася аварія, внаслідок якої загинули 6-річна та 2-річна дитина.