ДТП у Польщі: у МЗС підтвердили загибель двох громадян України

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“15 вересня поблизу Нємглови Лодзького воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригоди за участі громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм”, — повідомили в МЗС.

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Відомо, що посольство України в Польщі взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, підтримує зв’язок із рідними. Розпочалася підготовка репатріації тіл загиблих.

Нагадаємо

В Австрії за участю сім’ї з України сталася аварія, внаслідок якої загинули 6-річна та 2-річна дитина.