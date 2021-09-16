ДТП в Польше: в МИД подтвердили гибель двух граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Польше, в результате ДТП, которое произошло 15 сентября, погибли двое украинцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
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"15 сентября вблизи Немгловы Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествия с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм", - сообщили в МИД.
Детали
Известно, что посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка репатриации тел погибших.
Напомним
В Австрии с участием семьи из Украины произошла авария, в результате которой погибли 6-летний и 2-летний ребенок.