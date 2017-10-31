ДТП у Кропивницькому: водій насмерть збив дівчину і зник з місця події

"Патрульний екіпаж прибув одночасно з каретою швидкої допомоги. Потерпілу забрала швидка. Патрульний екіпаж здійснив супровід швидкої до лікарні. Пізніше стало відомо, що дівчина померла в лікарні", - повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що водій з місця події зник.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Свідки вказують на іномарку темного кольору.

Як повідомляв УНН, на Львівщині вчора ввечері на автодорозі “Львів-Шегині” водій невстановленого автомобіля смертельно травмував пішохода. Поліція розшукує порушника.