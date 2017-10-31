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ДТП у Кропивницькому: водій насмерть збив дівчину і зник з місця події

Київ • УНН

 • 10227 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Учора неподалік одного розважального закладу у Кропивницькому, невідомий скоїв наїзд на дівчину 1994 року народження і зник з місця ДТП. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції.

"Патрульний екіпаж прибув одночасно з каретою швидкої допомоги. Потерпілу забрала швидка. Патрульний екіпаж здійснив супровід швидкої до лікарні. Пізніше стало відомо, що дівчина померла в лікарні", - повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що водій з місця події зник.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Свідки вказують на іномарку темного кольору.

Як повідомляв УНН, на Львівщині вчора ввечері на автодорозі “Львів-Шегині” водій невстановленого автомобіля смертельно травмував пішохода. Поліція розшукує порушника.

Українські Національні Новини

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