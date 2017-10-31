ДТП в Кропивницком: водитель насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия

"Патрульный экипаж прибыл одновременно с каретой скорой помощи. Пострадавшую забрала скорая. Патрульный экипаж осуществил сопровождение скорой в больницу. Позже стало известно, что девушка умерла в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что водитель с места происшествия скрылся. Свидетели указывают на иномарку темного цвета.

Как сообщал УНН, на Львовщине вчера вечером на автодороге "Львов-Шегини" водитель неустановленного автомобиля смертельно травмировал пешехода. Полиция разыскивает нарушителя.