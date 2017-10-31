ДТП в Кропивницком: водитель насмерть сбил девушку и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вчера возле одного развлекательного заведения в Кропивницком, неизвестный совершил наезд на девушку 1994 года рождения и скрылся с места ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции.
"Патрульный экипаж прибыл одновременно с каретой скорой помощи. Пострадавшую забрала скорая. Патрульный экипаж осуществил сопровождение скорой в больницу. Позже стало известно, что девушка умерла в больнице", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что водитель с места происшествия скрылся. Свидетели указывают на иномарку темного цвета.
Как сообщал УНН, на Львовщине вчера вечером на автодороге "Львов-Шегини" водитель неустановленного автомобиля смертельно травмировал пешехода. Полиция разыскивает нарушителя.