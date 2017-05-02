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ДТП у Києві: водій загинув на місці, пасажиру відірвало руку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Внаслідок ДТП у Києві на проспекті Перемоги водій таксі загинув на місті, пасажир втратив кінцівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на dtp.kiev.ua.

ДТП у Києві: водій загинув на місці, пасажиру відірвало руку

Повідомляється, що пасажиру, музиканту, відірвало руку. Чоловік у критичному стані був госпіталізований у реанімацію. Руку забрали з ним, проте чи вдасться пришити — невідомо, дуже сильно пошкоджена.

Крім того зазначається, що водій загинув на місці. Пасажир сказав нібито чоловік був дуже п’яний, "але треба було їхати...”.

Також повідомляється, що водій KIA запізно помітив опору шляхопроводу, викрутив кермо вліво і врізався правим боком у відбійник.

Рух обмежено в обох напрямках (уламки авто закидали три зустрічних ряду).

Гальмівний шлях Кіа до відбійника близько 35 метрів. На місці працює оперативно-слідча група.

Як передавав УНН, пасажирський мікроавтобус перекинувся в Рівному.

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