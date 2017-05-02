ДТП в Киеве: водитель погиб на месте, пассажиру оторвало руку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В результате ДТП в Киеве на проспекте Победы водитель такси погиб на месте, пассажир потерял конечность. Об этом сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Сообщается, что пассажиру, музыканту, оторвало руку. Человек в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена.
Кроме того отмечается, что водитель погиб на месте. Пассажир сказал якобы человек был очень пьян, "но надо было ехать ...".
Также сообщается, что водитель KIA поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правым боком в отбойник.
Движение ограничено в обоих направлениях (обломки авто забросали три встречных ряда).
Тормозной путь Киа до отбойника около 35 метров. На месте работает оперативно-следственная группа.
Как сообщал УНН, пассажирский микроавтобус перевернулся в Ровно .