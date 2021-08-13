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ДТП у Києві: у мотоцикл на шаленій швидкості влетіло елітне авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участю елітного авто та мотоциклу сталася на Повітрофлотському проспекті столиці, повідомляє УНН.

Деталі

Відомо, що пілот мотоциклу рухався вздовж проспекту від вулиці Жилянської з пасажиркою, як раптом ззаду на шаленій швидкості влітає елітна автівка.

У результаті аварії мотоцикл опинився під передніми колесами автівки, а його пасажирку було госпіталізовано з травмами до лікарні.

Усі інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).

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