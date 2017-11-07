ДТП у Києві: чотири "швидких", постраждало щонайменше п'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У столиці на вулиці Богатирській неподалік від Героїв Днепра автомобіль Volvo "перекинуло" мікроавтобус Mercedes Sprinter, постраждало близько п'яти осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
Серйозне ДТП з постраждами в Києві на Богатирській, неподалік від Героїв Днепра: Volvo опрокинуло мікроавтобус Mercedes Sprinter, на місці 4 "швидких" і поліції.
Зазначається, що внаслідок ДТП постраждало близько п'яти осіб. Попередньо без важких травм.
Як повідомляв УНН, у Києві відбулась масштабна ДТП за участі 4 автомобілів.