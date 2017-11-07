ДТП в Киеве: четыре "скорых", пострадали по крайне мере пять человек

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39379 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106893 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100039 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103004 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102590 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84382 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 139901 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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ДТП в Киеве: четыре "скорых", пострадали по крайне мере пять человек

ДТП в Киеве: четыре "скорых", пострадали по крайне мере пять человек

Киев  •  УНН

 • 41184 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В столице на улице Богатырской недалеко от Героев Днепра автомобиль Volvo опрокинул микроавтобус Mercedes Sprinter, пострадало около пяти человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.

Серьезное ДТП с постра в Киеве на Богатырской, недалеко от Героев Днепра: Volvo Опрокинули микроавтобус Mercedes Sprinter, на месте 4 "скорых" и полиции.

Отмечается, что в результате ДТП пострадало около пяти человек. Предварительно без тяжелых травм.

Как сообщал УНН, в Киеве состоялась масштабная ДТП с участием 4 автомобилей.

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