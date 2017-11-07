ДТП в Киеве: четыре "скорых", пострадали по крайне мере пять человек

Серьезное ДТП с постра в Киеве на Богатырской, недалеко от Героев Днепра: Volvo Опрокинули микроавтобус Mercedes Sprinter, на месте 4 "скорых" и полиции.

Отмечается, что в результате ДТП пострадало около пяти человек. Предварительно без тяжелых травм.

Как сообщал УНН, в Киеве состоялась масштабная ДТП с участием 4 автомобилей.