ДТП в Киеве: четыре "скорых", пострадали по крайне мере пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В столице на улице Богатырской недалеко от Героев Днепра автомобиль Volvo опрокинул микроавтобус Mercedes Sprinter, пострадало около пяти человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
Серьезное ДТП с постра в Киеве на Богатырской, недалеко от Героев Днепра: Volvo Опрокинули микроавтобус Mercedes Sprinter, на месте 4 "скорых" и полиции.
Отмечается, что в результате ДТП пострадало около пяти человек. Предварительно без тяжелых травм.
Как сообщал УНН, в Киеве состоялась масштабная ДТП с участием 4 автомобилей.