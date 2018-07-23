ДТП під Житомиром: прокуратура не згодна із рішенням суду щодо власника бусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратурою вирішується питання щодо оскарження рішення суду про обрання домашнього арешту у якості запобіжного заходу для власника маршрутки, яка потрапила у ДТП біля с. Глибочиця. Про це повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.
"Наразі прокуратурою Житомирської області, яка наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вирішується питання щодо оскарження рішення суду в апеляційній інстанції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, суд обрав власнику маршрутки, за участі якої сталася смертельна ДТП у Житомирській області, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Житель Рівненської області підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України.
Як повідомляв УНН, масштабна ДТП сталася біля с. Глибочиця Житомирської області 20 липня. У результаті автокатастрофи загинули 10 людей, 9 отримали травми.