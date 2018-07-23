ДТП под Житомиром: прокуратура не согласна с решением суда в отношении владельца буса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Прокуратурой решается вопрос об обжаловании решения суда об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для владельца маршрутки, которая попала в ДТП возле с. Глубочица. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
"Прокуратурой Житомирской области, которая настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, решается вопрос об обжаловании решения суда в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.
Напомним, суд избрал владельцу маршрутки, с участием которой произошла смертельная ДТП в Житомирской области, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Житель Ровенской области подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины.
Как сообщал УНН, масштабное ДТП произошло возле с. Глубочица Житомирской области 20 июля. В результате автокатастрофы погибли 10 человек, 9 получили травмы.