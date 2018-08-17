ДТП на Житомирщині: сьогодні водію фури обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Водію фури, за участі якої сталася ДТП з двома загиблими у Житомирській області, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП у Житомирській області.
Засідання призначене на сьогодні о 16:30 у Корольовському районному суді Житомира. Водію, громадянину Туреччини, інкримінують ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, сьогодні водію вантажівки повідомили про підозру.
Як повідомляв УНН, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла. Водій фури з місця події втік. Однак наступного дня іноземець сам звернувся до Броварського відділу поліції та заявив, що причетний до автокатастрофи. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України.