ДТП на Стеценка: суд почав обрання запобіжного заходу працівнику МВС

Шевченківський районний суд почав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу водію за фактом ДТП на Стеценка. Прокурор просить тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави", - повідомила вона.

Нагадаємо, співробітнику сервісного центру МВС, який був учасником ДТП на вулиці Стеценка у столиці, повідомлено про підозру у вчинені злочину.

Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Стеценка сталася смертельна ДТП - зіткнулися Mitsubishi і Mazda. За фактом смертельної автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.