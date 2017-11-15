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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6623 просмотра

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13:18 • 42133 просмотра

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13:14 • 40534 просмотра

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ДТП на Стеценко: суд начал избрание меры пресечения сотруднику МВД

ДТП на Стеценко: суд начал избрание меры пресечения сотруднику МВД

Киев  •  УНН

 • 10119 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, передает УНН.

"Шевченковский районный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения водителю по факту ДТП на Стеценко. Прокурор просит содержание под стражей без альтернативы в виде залога", - сообщила она.

Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Стеценко произошла смертельная ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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