ДТП на Стеценко: суд начал избрание меры пресечения сотруднику МВД

"Шевченковский районный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения водителю по факту ДТП на Стеценко. Прокурор просит содержание под стражей без альтернативы в виде залога", - сообщила она.

Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Стеценко произошла смертельная ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.