ДТП на Стеценко: суд начал избрание меры пресечения сотруднику МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, передает УНН.
"Шевченковский районный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения водителю по факту ДТП на Стеценко. Прокурор просит содержание под стражей без альтернативы в виде залога", - сообщила она.
Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщили о подозрении в совершении преступления.
Как сообщал УНН, в Киеве на улице Стеценко произошла смертельная ДТП - столкнулись Mitsubishi и Mazda. По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.