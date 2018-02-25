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ДТП через непогоду у столиці

ДТП через непогоду у столиці

Київ • УНН

 • 10864 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. На столичній вулиці Лісковській легковий автомобіль Subaru зіткнувся з декількома припаркованими авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс “Киев Оперативный”.

“Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в’їхав у зустрічне авто, а потім — в припарковані”, — вказано у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих у результаті ДТП — немає.

Як повідомляв УНН, через непогоду на деяких дорогах Києва утворилися затори.

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