ДТП через непогоду у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На столичній вулиці Лісковській легковий автомобіль Subaru зіткнувся з декількома припаркованими авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс “Киев Оперативный”.
“Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в’їхав у зустрічне авто, а потім — в припарковані”, — вказано у повідомленні.
За попередньою інформацією постраждалих у результаті ДТП — немає.
Як повідомляв УНН, через непогоду на деяких дорогах Києва утворилися затори.