ДТП из-за непогоды в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На столичной улице Лисковской легковой автомобиль Subaru столкнулся с несколькими припаркованными авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс “Киев Оперативный”.
“Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и автомобиль начало заносить. Сначала въехал во встречное авто, а затем — в припаркованные”, — указано в сообщении.
По предварительной информации пострадавших в результате ДТП — нет.
Как сообщал УНН, из-за непогоды на некоторых дорогах Киева образовались пробки.