ДТП из-за непогоды в столице

“Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и автомобиль начало заносить. Сначала въехал во встречное авто, а затем — в припаркованные”, — указано в сообщении.

По предварительной информации пострадавших в результате ДТП — нет.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на некоторых дорогах Киева образовались пробки.