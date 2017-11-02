ДТЕК пересідає на електромобілі

Компанія вже придбала перші п'ять електромобілів Hyundai Ioniq.

Придбані електромобілі будуть використовуватися компанією в Києві для міських поїздок. Поки вони будуть експлуатуватися в тестовому режимі. Після цього буде прийнято рішення про етапність повного переходу на легковий електротранспорт в інших населених пунктах, де знаходяться офіси ДТЕК.

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У холдингу підкреслюють, що використання електрокарів вже сьогодні економічно вигідніше аналогічних по класу авто, оснащених ДВЗ.

"Висока вартість покупки при 5-річному циклі нівелюється низькими експлуатаційними витратами", - говорять в ДТЕК.

Як повідомляв УНН, в Україні останні кілька років спостерігається збільшення попиту на електрокари. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинові авто.

Сьогодні найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. Усього по Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками для електрокарів всі свої АЗК.

Нещодавно дві нові "зарядки" для електрокарів відкрили в Житомирі.