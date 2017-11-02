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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39448 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106931 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100055 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ДТЭК пересаживается на электромобили

ДТЭК пересаживается на электромобили

Киев  •  УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. ДТЭК начал программу по переводу корпоративного автопарка на автомобили с электрическими двигателями. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Компания уже приобрела первые пять электромобилей Hyundai Ioniq.

Приобретенные электромобили будут использоваться компанией в Киеве для городских поездок. Пока они будут эксплуатироваться в тестовом режиме. После этого будет принято решение об этапности полного перехода на легковой электротранспорт в других населенных пунктах, где находятся офисы ДТЭК.

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В холдинге подчеркивают, что использование электрокаров уже сегодня экономически выгоднее аналогичных по классу авто, оснащенных ДВС.

"Высокая стоимость покупки при 5-летнем цикле нивелируется низкими эксплуатационными затратами", - говорят в ДТЭК.

Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензиновое авто.

Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК.

Недавно две новые "зарядки" для электрокаров открыли в Житомире.

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