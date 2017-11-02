ДТЭК пересаживается на электромобили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. ДТЭК начал программу по переводу корпоративного автопарка на автомобили с электрическими двигателями. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Компания уже приобрела первые пять электромобилей Hyundai Ioniq.
Приобретенные электромобили будут использоваться компанией в Киеве для городских поездок. Пока они будут эксплуатироваться в тестовом режиме. После этого будет принято решение об этапности полного перехода на легковой электротранспорт в других населенных пунктах, где находятся офисы ДТЭК.
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В холдинге подчеркивают, что использование электрокаров уже сегодня экономически выгоднее аналогичных по классу авто, оснащенных ДВС.
"Высокая стоимость покупки при 5-летнем цикле нивелируется низкими эксплуатационными затратами", - говорят в ДТЭК.
Как сообщал УНН, в Украине последние несколько лет наблюдается увеличение спроса на электрокары. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензиновое авто.
Сегодня больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. В целом по Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.
Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК.
Недавно две новые "зарядки" для электрокаров открыли в Житомире.