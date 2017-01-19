ДСНС: від початку року на пожежах в Україні загинуло більше 170 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Від початку року на пожежах в Україні загинула 171 особа. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“Загалом від початку року внаслідок пожеж загинула вже 171 особа, а постраждало — 100”, — повідомили рятувальники.
Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.