ДСНС: від початку року на пожежах в Україні загинуло більше 170 людей

“Загалом від початку року внаслідок пожеж загинула вже 171 особа, а постраждало — 100”, — повідомили рятувальники.

Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.