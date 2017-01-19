ГосЧС: с начала года на пожарах в Украине погибло более 170 человек

"Всего с начала года в результате пожаров погибли уже 171 человек, а пострадали - 100", - сообщили спасатели.

В основном, основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети.