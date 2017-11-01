ДСНС: в Україні залишаються знеструмленими 19 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 1 листопада залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у 3 областях України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Станом на 7 годину 1 листопада залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у 3 областях, а саме: Луганська – 11 н.п., Донецька – 6 н.п., Харківська – 2 н.п", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем.