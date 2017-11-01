ГСЧС: в Украине остаются обесточенными 19 населенных пунктов

"По состоянию на 7:00 1 ноября остаются обесточенными 19 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Луганская - 11 н.п., Донецкая - 6 н.п., Харьковская - 2 н.п", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем.