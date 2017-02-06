ДСНС: в Авдіївці відновлено теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, станом на 20:30, в м. Авдіївка відновлено тепло- та водопостачання для мешканців міста. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, до централізованого електропостачання підключені всі жителі м. Авдіївка. Залишається відсутнім електропостачання у 5 населених пунктах Ясинуватського району (с. Тоненьке, с. Північне, с. Веселе, с. Водяне, с. Кам'янка), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.
Крім того, за даними рятувальників, 6 лютого відновлено роботу загальноосвітніх шкіл та дитячих садків.
Розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель. Проведено відновлювальні роботи по 40 адресам м. Авдіївка та забезпечено оббивку вікон приватних житлових будинків у кількості 139 штук загальною площею 208,5кв.м, а також покриття дахів будинків загальною площею 149 кв.м.
Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
6 лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ. Загалом, з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).
Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.