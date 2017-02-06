ГосЧС: в Авдеевке восстановили теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, по состоянию на 20:30, в г. Авдеевка восстановлено тепло- и водоснабжение для жителей города. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Как сообщили в ГосЧС, к централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Остается отсутствующим электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.
Кроме того, по данным спасателей, 6 февраля возобновили работу общеобразовательных школ и детских садов.
Начались работы по восстановлению поврежденных зданий. Проведены восстановительные работы по 40 адресам г. Авдеевка и обеспечили обивку окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв.м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м.
Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 11 тыс. 789 человек (за сутки 1 тыс. 661 чел.), обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
Вечером 6 февраля из города эвакуировали 8 человек (из них 4 детей) в пансионат "Перлина Донеччини" в г. Святогорск. В общем, из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).
Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГосЧС.