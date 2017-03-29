ДСНС узгодила з аграріями план обстеження полів у Балаклії

“На даний час піротехнічною службою ДСНС України проводиться дообстеження та розмінування сільськогосподарських угідь, прилеглих до в/ч А 1352, де під час надзвичайної ситуації відбувся розліт боєприпасів.

Тому, для забезпечення безпеки людей, задіяних у весняно-польових роботах, сьогодні відбулася зустріч представників Державної служби з надзвичайних ситуацій з керівниками ДП “Світанок”, ТОВ “АФ “Борщівське”, ПАТ “Вербівське та ТОВ "Донець“. У ході зустрічі був розроблений план взаємодії піротехнічної служби з аграріями під час обстеження полів на наявність вибухонебезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні військовослужбовці ЗС України приступили до знищення боєприпасів, зібраних під час ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі у Балаклії на Харківщині.