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ДСНС узгодила з аграріями план обстеження полів у Балаклії

ДСНС узгодила з аграріями план обстеження полів у Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні на Харківщині, Державна служба надзвичайних ситуацій України узгодила з аграріями план обстеження полів на наявність вибухонебезпечних предметів, які залишились після надзвичайних подій на арсеналі у Балаклії. Про це йдеться в повідомленні Балаклійського району в Facebook, передає УНН.

“На даний час піротехнічною службою ДСНС України проводиться дообстеження та розмінування сільськогосподарських угідь, прилеглих до в/ч А 1352, де під час надзвичайної ситуації відбувся розліт боєприпасів.

Тому, для забезпечення безпеки людей, задіяних у весняно-польових роботах, сьогодні відбулася зустріч представників Державної служби з надзвичайних ситуацій з керівниками ДП “Світанок”, ТОВ “АФ “Борщівське”, ПАТ “Вербівське та ТОВ "Донець“. У ході зустрічі був розроблений план взаємодії піротехнічної служби з аграріями під час обстеження полів на наявність вибухонебезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні військовослужбовці ЗС України приступили до знищення боєприпасів, зібраних під час ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі у Балаклії на Харківщині.

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