ГСЧС согласовала с аграриями план обследования полей в Балаклее

"В настоящее время пиротехнической службой ГСЧС Украины проводится дообследование и разминирования сельскохозяйственных угодий, прилегающих к в/ч А 1352, где во время чрезвычайной ситуации состоялся разлет боеприпасов.

Поэтому, для обеспечения безопасности людей, задействованных в весенне-полевых работах, сегодня состоялась встреча представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с руководителями ГП "Рассвет", ООО "АФ" Борщевское ", ПАТ "Вербовское" и ООО "Донец". В ходе встречи был разработан план взаимодействия пиротехнической службы с аграриями при обследовании полей на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня военнослужащие ВС Украины приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на арсенале в Балаклее на Харьковщине .