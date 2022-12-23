ДСНС у Харківській області: піротехніками знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За добу з 22 по 23 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Про це повідомляє УНН з посиланням на головне управління ДСНС України у Харківській області.
Деталі
Протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
· 4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
· 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
· 2 – на чергування;
· 4– інші виїзди.
Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку.
4 рази рятувальники виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська та м. Вовчанська. Окупанти пошкодили господарчий блок на території лікувального закладу, покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждало 5 осіб.
Доповнення
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.